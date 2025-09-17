blitz dei pro pal in aula parla il professore aggredito colpito al volto mi davano del sionista

Pisa, 17 settembre 2025 – "Sono stato vittima di squadrismo fascista da parte di un gruppo di studenti che hanno interrotto la mia lezione. Mi accusano di essere un sionista solo perché non sono pro-Pal ”. A parlare è Rino Casella, docente di Diritto pubblico comparato all’ Università di Pisa, che ha denunciato di essere stato aggredito durante la sua prima lezione dell’anno accademico. Una versione che contrasta con quella fornita dagli attivisti, secondo i quali si sarebbe trattato di una protesta pacifica degenerata in momenti di tensione. Corteo per la Palestina a Pisa, bruciate le bandiere di Israele Il collettivo ’Studenti per la Palestina’ ha rivendicato l’azione: "Mentre entravamo nelle aule per informare di quanto accaduto nelle ultime ore a Gaza City ci siamo imbattuti in un professore sionista che ha tentato in ogni modo di non far entrare la voce solidale con la Palestina nella sua aula”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

