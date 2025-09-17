Blitz dei pro-Pal in aula parla il professore aggredito Colpito al volto mi davano del sionista
Pisa, 17 settembre 2025 – "Sono stato vittima di squadrismo fascista da parte di un gruppo di studenti che hanno interrotto la mia lezione. Mi accusano di essere un sionista solo perché non sono pro-Pal ”. A parlare è Rino Casella, docente di Diritto pubblico comparato all’ Università di Pisa, che ha denunciato di essere stato aggredito durante la sua prima lezione dell’anno accademico. Una versione che contrasta con quella fornita dagli attivisti, secondo i quali si sarebbe trattato di una protesta pacifica degenerata in momenti di tensione. Corteo per la Palestina a Pisa, bruciate le bandiere di Israele Il collettivo ’Studenti per la Palestina’ ha rivendicato l’azione: "Mentre entravamo nelle aule per informare di quanto accaduto nelle ultime ore a Gaza City ci siamo imbattuti in un professore sionista che ha tentato in ogni modo di non far entrare la voce solidale con la Palestina nella sua aula”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: blitz - aula
Blitz in Texas, il governatore ordina l’arresto dei democratici: “Localizzare, arrestare e riportare in aula”
Giustizia, doppio blitz di Forza Italia: separazione carriere in Aula già il 16, a ottobre arriva il ddl sugli smartphone
'Professore sionista', blitz pro Palestina in aula all'Università #buonasera #telcoblog #informati #tlc #sistemiufficio #notizie #ansa - X Vai su X
ÈTv Marche. . Il caso del cane ucciso ad Ancona durante un blitz antidroga della Polizia. Una vicenda ancora ancora tutta da chiarire, due versioni dei fatti diverse, quella della Questura e quella della proprietaria del cane, un pitbull di due anni. - facebook.com Vai su Facebook
'Professore sionista', blitz pro Palestina in aula all'Università; Pisa, blitz pro-Pal occupa l'aula. I ragazzi: Non vogliono farci parlare del dramma di Gaza; Blitz Pro Pal all'Università di Pisa, un professore contuso. Bernini: Intollerabile.
Blitz pro Palestina in aula, lezione interrotta all'Università di Pisa - Stando a quanto si è appreso, Casella è andato al pronto soccorso per alcune contusioni subite nel tentativo di impedire il ... Lo riporta ansa.it
Blitz pro Pal all'università, interrotta lezione all'Ateneo di Pisa - Il prof contuso nel tentativo di bloccare manifestanti, presentata denuncia presso la questura. Segnala msn.com