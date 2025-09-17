Blitz dei carabinieri | arrestati marito e moglie trovate droga e pistola con matricola abrasa
CRISPANO (NAPOLI) 17 SETTEMBRE 2025 – Proseguono i controlli a tappeto dei carabinieri della Compagnia di Caivano, che hanno setacciato le strade di Crispano con il supporto del Reggimento Campania e del nucleo cinofilo di Sarno. Nel corso delle perquisizioni è finita in manette una coppia: il 32enne Gianluca Capuano, già noto alle forze dell’ordine, e la moglie 23enne, incensurata. Nell’appartamento dei due, i militari hanno rinvenuto un vero e proprio “libro contabile” dell’attività di spaccio e 54 dosi di cocaina già pronte per la vendita al dettaglio. In un cassetto è stata trovata anche la chiave di un magazzino nelle vicinanze, all’interno del quale i carabinieri hanno scoperto e sequestrato una pistola Beretta calibro 7. 🔗 Leggi su Primacampania.it
In questa notizia si parla di: blitz - carabinieri
Blitz dei carabinieri forestali: rifiuti speciali interrati, sequestro e due denunce
Sequestrato rifugio abusivo, blitz dei carabinieri forestali: sos per cani e altri animali
Blitz antimafia dei Carabinieri in Sicilia: 21 appartenenti al clan dei “Cursoti Milanesi” sono stati arrestati
Droga tra Sorrento e Positano, maxi blitz dei Carabinieri - facebook.com Vai su Facebook
La droga dei campi: blitz dei Carabinieri a Isola Capo Rizzuto https://rainews.it/tgr/calabria/video/2025/09/la-droga-dei-campi-blitz-dei-carabinieri-a-isola-capo-rizzuto-353c29a5-3d59-4d6f-99bd-b892c13a1c47.html?wt_mc=2.www.tw.rainews24…. - X Vai su X
Marito in carcere, è la nonna che si occupa dello spaccio: la scoprono i carabinieri; IL VIDEO | Traffico di droga: operazione dei carabinieri a Campo Boario. Due arresti tra i Di Silvio; Blitz a San Vitaliano, arrestati sindaca e marito.
Droga e armi, blitz tra Valsassina e Milano. In cella anche Baby Gang - Operazione dei Carabinieri di Lecco tra la Valsassina e Milano: 5 arrestati per armi e droga, tra questi uno dei cosiddetti trapper, conosciuto al suo pubblico col soprannome di Baby ... Come scrive corrieredilecco.it
Tor Bella Monaca, carabinieri aggrediti durante blitz antidroga: due feriti - Momenti di tensione ieri sera a Tor Bella Monaca, lungo via dell’Archeologia, strada nota come “supermarket della droga” di Roma. Scrive rainews.it