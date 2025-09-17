CRISPANO (NAPOLI) 17 SETTEMBRE 2025 – Proseguono i controlli a tappeto dei carabinieri della Compagnia di Caivano, che hanno setacciato le strade di Crispano con il supporto del Reggimento Campania e del nucleo cinofilo di Sarno. Nel corso delle perquisizioni è finita in manette una coppia: il 32enne Gianluca Capuano, già noto alle forze dell’ordine, e la moglie 23enne, incensurata. Nell’appartamento dei due, i militari hanno rinvenuto un vero e proprio “libro contabile” dell’attività di spaccio e 54 dosi di cocaina già pronte per la vendita al dettaglio. In un cassetto è stata trovata anche la chiave di un magazzino nelle vicinanze, all’interno del quale i carabinieri hanno scoperto e sequestrato una pistola Beretta calibro 7. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Blitz dei carabinieri: arrestati marito e moglie, trovate droga e pistola con matricola abrasa