Blitz anti-spaccio in tutta Roma 18 arresti Sequestrati 2,5 kg di droga

Roma, 17 settembre 2025 – I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato altre 18 persone e sequestrato decine di dosi di sostanza stupefacente, tra cui crack, cocaina, hashish, marijuana, shaboo, oltre a denaro ritenuto provento dell’illecita attività di spaccio. In particolare, i carabinieri della stazione Roma Centocelle hanno arrestato in flagranza un giovane romano di 18 anni, residente nel quartiere Centocelle. Gli operanti, recatisi presso l’abitazione dell’indagato per eseguire un’ordinanza di custodia cautelare, insospettiti dal suo atteggiamento nervoso, hanno proceduto a una perquisizione domiciliare d’iniziativa, nel corso della quale sono state rinvenute 361 grammi di crack diviso in 252 dosi e ulteriori 138 grammi di crack non confezionato, per un totale di 499 grammi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it