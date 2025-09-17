Blasioli Pd | Abbandonati dalla Regione i palazzi di viale Bovio e via Raffaello Il degrado è totale

Abbandono e degrado negli immobili di viale Bovio e via Raffaello di proprietà della Regione e dove prima proprio l’ente aveva sede. A tornare a denunciarlo è il vicepresidente del consiglio regionale Antonio Blasioli (Pd) sottolineando come ormai le due strutture siano ricettacolo di immondizia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it