Venerdì in semifinale Paolini e compagne se la vedranno con le ucraine che hanno eliminato la Spagna. Svitolina e Kostyuk sono da temere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - BJK Cup, sarà l'Ucraina a sfidare le azzurre. Tutto sulle avversarie