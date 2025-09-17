BJK Cup sarà l' Ucraina a sfidare le azzurre Tutto sulle avversarie

Gazzetta.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì in semifinale Paolini e compagne se la vedranno con le ucraine che hanno eliminato la Spagna. Svitolina e Kostyuk sono da temere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

