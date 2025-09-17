BJK Cup l’Ucraina batte la Spagna e sfiderà l’Italia in semifinale | ecco quando

Prosegue la Billie Jean King Cup, in cui l’Italia è già in semifinale. Noto, adesso, l’avversario, che sarà l’Ucraina. Dopo la rocambolesca vittoria dell’ Italia contro la Cina, che ha visto Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini vincere in rimonta contro le cinesi Yuan e Wang, è andato in scena anche l’altro turno della competizione femminile tennistica. Le Azzurre, infatti, attendevano la sfida tra Ucraina e Spagna, per capire quale sarebbe stato l’avversario della semifinale. Alla fine, è stata l’Ucraina a trionfare, non concedendo nemmeno un match alle avversarie. BJK Cup, l’Ucraina batte 2-0 la Spagna: venerdì la sfida all’Italia. 🔗 Leggi su Sportface.it