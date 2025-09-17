BJK Cup l’Ucraina batte la Spagna e sfiderà l’Italia in semifinale | ecco quando
Prosegue la Billie Jean King Cup, in cui l’Italia è già in semifinale. Noto, adesso, l’avversario, che sarà l’Ucraina. Dopo la rocambolesca vittoria dell’ Italia contro la Cina, che ha visto Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini vincere in rimonta contro le cinesi Yuan e Wang, è andato in scena anche l’altro turno della competizione femminile tennistica. Le Azzurre, infatti, attendevano la sfida tra Ucraina e Spagna, per capire quale sarebbe stato l’avversario della semifinale. Alla fine, è stata l’Ucraina a trionfare, non concedendo nemmeno un match alle avversarie. BJK Cup, l’Ucraina batte 2-0 la Spagna: venerdì la sfida all’Italia. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: ucraina - batte
Beach soccer, l’Italia batte la Bielorussia agli Europei e si merita la semifinale con l’Ucraina. Casapieri show
BJK Cup - L'Ucraina batte 2-0 la Spagna e raggiunge l'Italia in semifinale. Sarà il team ucraina a sfidare le azzurre in semifinale https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Davis_Cup_Fed_Cup/101953/bjk-cup-l-ucraina-batte-20-la-spagna-e-raggiunge-l-italia-i - X Vai su X
Il Belgio ci batte 3 a 2... che botta! Ora dimenticare in fretta e testa all'Ucraina - facebook.com Vai su Facebook
BJK Cup - L'Ucraina batte 2-0 la Spagna e raggiunge l'Italia in semifinale - Il team capitanato da Illya Marchenko ha raggiunto per la prima volta il penultimo atto della storica manifestazione superand ... Scrive tennisworlditalia.com
BJK Cup, Ucraina-Spagna 2-0: Svitolina supera Badosa, in semifinale sarà sfida con l’Italia - Billie Jean King Cup | Vittoria storica per la nazionale ucraina: Svitolina batte Badosa in volata, completando l'opera dopo il successo di Kostyuk. Segnala ubitennis.com