Gentile Signora Braghieri, amore a distanza sì, amore a distanza no. Il mio amore distava 700 km, ci dividevano due Paesi e altri problemi vari che le risparmio. Ci siamo scritti per circa due anni senza vederci e poi ci siamo frequentati, vedendoci a metà strada o percorrendo un sacco di chilometri per altri vent’anni! Ora siamo insieme e, in tutto questo tempo, mai ho trovato la strada troppo lunga e ho sempre apprezzato i momenti felici che ci vedevano insieme. Un grande amore non teme la distanza, anzi ne esce arricchito. Grazie per la sua rubrica, sempre interessante. E cordiali saluti Cristina Che bellissima storia, Cristina! Se mi avesse raccontato anche i problemi che mi ha «risparmiato», probabilmente la definirei “da romanzo”, ma forse, per descriverla in questo modo basta anche ciò che non ha tralasciato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bisogna che sia amore (ma a volte neanche basta)