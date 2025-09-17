BioTech2Agri selezione di 10 imprese agroalimentari per assistenza gratuita
Hanno ancora pochi giorni di tempo le imprese delle filiere agroalimentari per candidarsi al progetto di assistenza tecnica BioTech2Agri, co-finanziato dall’Unione Europea, in base al Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027. Saranno dieci, infatti, le Pmi del Friuli-Venezia Giulia - sul. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Innovazione gratis per dieci aziende, il bando promosso da Biotech2Agri - Coinvolti nel progetto Fab Fvg, Informest e altri partner veneti e sloveni