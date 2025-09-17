Bimbo si arrampica sul davanzale nel Casertano salvato dai carabinieri

Un passante ha avvertito i militari che sono intervenuti tempestivamente evitando il peggio. In casa c'erano la madre, che non si era accorta di nulla, con altri due minori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

