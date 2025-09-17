Bimbo si arrampica sul davanzale nel Casertano salvato dai carabinieri
Un passante ha avvertito i militari che sono intervenuti tempestivamente evitando il peggio. In casa c'erano la madre, che non si era accorta di nulla, con altri due minori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: bimbo - arrampica
Bimbo di 3 anni si arrampica sul termosifone e precipita dalla finestra del terzo piano
Bimbo vaga sulla monorotaia a 30 metri di altezza, passante si arrampica e lo salva: “Ero solo al posto giusto”
Bimbo si arrampica sulla monorotaia a 30 metri d'altezza: un uomo sale e lo salva
Sono iniziate le prove gratuite di arrampicata Junior, per bambini e ragazzi dai 4 ai 18 anni, fino al 14 Settembre, domenica compresa. Dal Lunedì al Venerdì: dalle 17:00 alle 18:00 Sabato: dalle 15:00 alle 16:00; dalle 16:00 alle 17:00; dalle 17:00 alle 18:00 D - facebook.com Vai su Facebook
Bimbo si arrampica sul davanzale nel Casertano, salvato dai carabinieri; Bimbo si arrampica su davanzale, salvato dai Carabinieri; Bambino di 3 anni si arrampica e cade dal balcone per otto metri.
Bimbo si arrampica su davanzale, salvato dai Carabinieri - Si è arrampicato sul davanzale di una finestra al terzo piano ma è stato afferrato da un carabiniere, che gli ha letteralmente salvato la vita. ansa.it scrive
TRAGEDIA sfiorata nel centro storico di CAPUA: bimbo si arrampica sul davanzale mentre la madre dorme, salvato in extremis dai carabinieri - Un bambino, approfittando di un momento di stanchezza della madre che si era addormentata, è riuscito ad arrampicarsi fino al davanzale della finestra del terzo piano. Lo riporta casertace.net