bimbo si arrampica su davanzale salvato dai carabinieri

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è arrampicato sul davanzale di una finestra al terzo piano ma è stato afferrato da un carabiniere, che gli ha letteralmente salvato la vita. È accaduto a Capua, in un’abitazione di via Principi dei Normanni. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Capua sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un cittadino che aveva telefonato al 112 riferendo di un minore pericolosamente in bilico su un davanzale. Sul posto sono giunti carabinieri e vigili del fuoco; in particolare mentre un carabiniere, dalla strada, cercava di rassicurare il bambino invitandolo a non muoversi, il capo equipaggio è riuscito a raggiungere l’appartamento, dopo che la madre – in casa con altri due figli minori – ha aperto la porta al militare, che ha bussato insistentemente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

