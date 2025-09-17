Bimbo nato in meno di 6 minuti il parto lampo in ambulanza prima dell’arrivo in ospedale
I medici lo hanno definito un parto “precipitoso”, ma la nascita di un neonato ieri a Palermo è stata da primato: il bimbo ci ha messo meno di 6 minuti per venire alla luce. È accaduto nel pomeriggio, quando una donna di 27 anni ha iniziato a lamentare dolori pre-parto. È stata lei stessa a chiamare immediatamente un’ ambulanza, ma il mezzo di soccorso non ha fatto in tempo a raggiungere l’ospedale che la giovane ha partorito. Sia lei che il bimbo ora stanno bene. Dai dolori al parto-lampo. Tutto è iniziato alle 14.55, in via Vincenzo di Pavia, nella zona della Zisa a Palermo. Protagonista è stata una donna che, subito dopo avere rotto le acque mentre si trovava in strada, ha chiamato il 118, spiegando agli operatori di avere già forti contrazioni e di essere primipara. 🔗 Leggi su Dilei.it
