22.44 Un bambino di tre mesi è ricoverato in prognosi riservata per i traumi riportati in un incidente accaduto sulla collina di Saint-Pierre, comune vicino ad Aosta, in un'azienda agricola. In base ad una prima ricostruzione, il piccolo è stato travolto da un trattore in manovra. E' stato ricoverato all'Ospedale Beauregard di Aosta. Sul luogo dell'incidente Carabinieri e l'elisoccorso. Vista l'età e i traumi riportati viene considerato troppo rischioso trasportare il bambino, di soli tre mesi, in centro specializzato fuori regione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: bimbo - mesi

Bimbo di 4 mesi ricoverato d’urgenza a Catania: “Ferite alla testa dopo lite in famiglia”. Indagini in corso

Bimbo di 4 mesi di Floridia ricoverato a Catania, gravi lesioni alla testa dopo una lite tra nonna e compagno

Siracusa, bimbo di 4 mesi ferito durante una lite in famiglia: profonde lesioni alla testa, è gravissimo

Aosta, bimbo di tre mesi travolto da un trattore: è grave #aosta #17settembre - X Vai su X

OPEN DAY BEBÈ & PILOTA Sabato 20 Settembre 2025 Campus Aquae Pavia Prova gratuita! Hai un bimbo tra i 4 mesi e i 4 anni? Vieni a scoprire il mondo dell’acquaticità infantile! Un’esperienza unica e gratuita per bimbi e genitori Po - facebook.com Vai su Facebook

Aosta, bimbo di tre mesi travolto da un trattore: è grave; Bimbo di tre mesi travolto da trattore, è grave; Tragedia a Saint-Pierre, bimbo di tre mesi travolto da un trattore: è gravissimo.

Aosta, bimbo di tre mesi travolto da un trattore: è gravissimo - Il piccolo per ora è ricoverato all'ospedale Beauregard: i medici starebbero valutando il trasferimento in una struttura più attrezzata ... Lo riporta msn.com

Travolto da trattore, bimbo di 3 mesi è grave - Un bimbo di tre mesi è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto oggi pomeriggio in un'azienda agricola a Saint- Riporta aostaoggi.it