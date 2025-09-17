In questa notizia si parla di: bimbo - anni

Gallipoli, bimbo di 7 anni cade in piscina e muore: choc all'acqua park

Gallipoli, il bimbo di 7 anni caduto in piscina si è aggravato ma è ancora in vita

La tragedia in piscina a Castrezzato, ci sono i primi indagati. La Procura di Brescia avvia un’inchiesta per omicidio colposo sulla morte del bimbo di 4 anni di Rovato

Bimbo di 3 anni solo in casa, la mamma cerca di entrare passando dal cornicione ma scivola: è grave

Bimbo di 6 anni investito: portato via in elicottero

Scafati, bambino di 9 anni azzannato da un pitbull: il cane era al guinzaglio ma si è liberato; Bimbo di 9 anni azzannato da un pitbull, gravi ferite agli arti: operato al Santobono; Scafati, bambino di 9 anni azzannato da un pitbull: ha profonde ferite alle gambe.

