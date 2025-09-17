Tempo di lettura: 2 minuti A Scafati (Salerno) un bimbo di 9 anni è stato azzannato da un pitbull, riportando gravi ferite agli arti. Il fatto è accaduto nella serata di ieri. Da quanto si apprende il cane era al guinzaglio ma privo della museruola. Il piccolo stava uscendo di casa quando si è imbattuto nel cane che gli si è scagliato contro. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato prima all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore e successivamente trasferito al Santobono di Napoli dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Il sindaco del centro salernitano, Pasquale Aliberti, in mattinata si è recato in ospedale per fargli visita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Bimbo di 9 anni azzannato da pitbull, ferito ma è fuori pericolo