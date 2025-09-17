Bimbo di 9 anni azzannato da pitbull ferito ma è fuori pericolo
Tempo di lettura: 2 minuti A Scafati (Salerno) un bimbo di 9 anni è stato azzannato da un pitbull, riportando gravi ferite agli arti. Il fatto è accaduto nella serata di ieri. Da quanto si apprende il cane era al guinzaglio ma privo della museruola. Il piccolo stava uscendo di casa quando si è imbattuto nel cane che gli si è scagliato contro. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato prima all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore e successivamente trasferito al Santobono di Napoli dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Il sindaco del centro salernitano, Pasquale Aliberti, in mattinata si è recato in ospedale per fargli visita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: bimbo - anni
Gallipoli, bimbo di 7 anni cade in piscina e muore: choc all'acqua park
Gallipoli, il bimbo di 7 anni caduto in piscina si è aggravato ma è ancora in vita
La tragedia in piscina a Castrezzato, ci sono i primi indagati. La Procura di Brescia avvia un’inchiesta per omicidio colposo sulla morte del bimbo di 4 anni di Rovato
Dall'Italia - Bimbo di 3 anni solo in casa, la mamma cerca di entrare passando dal cornicione ma scivola: è grave - facebook.com Vai su Facebook
Bimbo di 6 anni investito: portato via in elicottero - X Vai su X
Scafati, bambino di 9 anni azzannato da un pitbull: il cane era al guinzaglio ma si è liberato; Scafati, bambino di 9 anni azzannato da un pitbull: ha profonde ferite alle gambe; Scafati, bimbo di 9 anni azzannato da un pitbull. Il Sindaco: “Le vere bestie sono alcuni proprietari”.
Scafati, bambino di 9 anni azzannato da un pitbull: ha profonde ferite alle gambe - Bambino azzannato da un pitbull nei pressi del centro commerciale Plaza a Scafati. Riporta msn.com
Fidene, bimbo di 9 anni festeggia il compleanno al parco: preso a bastonate da un gruppo di ragazzi - Insultato da tre ragazzini e colpito al volto con un bastone durante la sua festa per l’ottavo compleanno. Scrive msn.com