Bimba di 4 anni si alza nel sonno scavalca il balcone e muore precipitando | tragedia ad Alicante

Secondo quanto accertato dalle indagini della polizia spagnola, la piccola soffriva di sonnambulismo ma in quel momento in casa non c’era nessun adulto. La piccola dormiva col fratellino e la sorella più grande di 15 anni quando si è alzata e ha scavalcato il balcone al quinto piano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

