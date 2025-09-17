Bimba di 4 anni si alza nel sonno e si getta dal quinto piano muore sul colpo Orrore cosa è successo davvero
Una tragedia che scuote e lascia senza parole quella che si è consumata a Calpe, località della provincia di Alicante, in Spagna. Una bambina di soli 4 anni è morta dopo essere precipitata dal balcone al quinto piano dell’abitazione in cui viveva con la famiglia. Secondo la ricostruzione delle autorità, la piccola si sarebbe alzata nel cuore della notte in preda a un episodio di sonnambulismo e, dopo aver scavalcato la ringhiera, è caduta nel vuoto. In quel momento in casa non era presente alcun adulto. La notte tra sabato 6 e domenica 7 settembre, i genitori si erano assentati lasciando i figli sotto la custodia della sorella maggiore di 15 anni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
