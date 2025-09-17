Bilotti M5S | Senza stabilizzazione la giustizia si ferma

Tempo di lettura: < 1 minuto “Migliaia di lavoratrici e lavoratori, tra cui tanti anche a Salerno, del ministero della Giustizia, impiegati nei progetti Pnrr, hanno scioperato per chiedere stabilizzazione, diritti e futuro. Senza lavoro stabile, la giustizia non può funzionare». A dirlo è la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, tra i firmatari di un’interrogazione al ministro della Giustizia per chiedere, tra le altre cose, quale sia l’orientamento del Guardasigilli «in merito alla prosecuzione – spiega – dei rapporti di lavoro delle migliaia di unità di personale degli Uffici per il Processo, anche alla luce delle previsioni normative vigenti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

