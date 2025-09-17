Billie Jean King Cup 2025 | impresa ardua per l’Italia contro l’Ucraina Ma questo gruppo ha la forza per provarci
L’Italia ha staccato il biglietto per le semifinali della Billie Jean King Cup 2025, continuando la difesa del titolo dello scorso anno. Un obiettivo raggiunto grazie alla vittoria sulle padrone di casa della Cina per 2-0 con i successi soffertissimi nei due singolari di Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini. Adesso per la squadra di Tathiana Garbin ci sarà una delicatissima sfida contro l’Ucraina, che per la prima volta ha raggiunto le semifinali in BJK Cup ed è sicuramente un’avversaria tostissima. Guardando alle possibili sfide di venerdì (Cocciaretto-Kostyuk e Paolini-Svitolina) le ucraine sembrano partire con i favori del pronostico, soprattutto nel primo singolare dove Kostyuk, numero ventisei del ranking mondiale, parte in vantaggio sia contro Cocciaretto sia contro Bronzetti (Garbin dovrà sciogliere questo dubbio). 🔗 Leggi su Oasport.it
