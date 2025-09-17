Billie Jean King Cup 2025 Cocciaretto e Paolini vincono ai quarti | l’Italia vola in semifinale
Shenzhen – Vola in semifinale l’Italia campione in carica. Le Azzurre staccano il pass per la partita che si giocherà nella giornata di venerdì e al Billie Jean King Cup 2025 è ancora sogno. Elisabetta Cocciaretto ha battuto Yue Yuan (4-6, 7-5, 7-5) e Jasmine Paolini ha superato in campo Xinyu Wang 4-6, 7-6 (7-4), 6-4. Successi netti dell’Italia sulla Cina, che ora attende la Spagna o l’Ucraina. “Un match duro sotto tutti i punti di vista. Ho fatto errori e poi ho ritrovato lucidità, punto dopo punto. Il ribaltato una partita difficile. Avevamo il pubblico contro, ma è bello che tante persone sugli spalti ci sono e seguono il tennis. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: billie - jean
Sara Errani e Jasmine Paolini: “Siamo un po’ arrabbiate, ora testa alla Billie Jean King Cup”
Italia-Cina oggi in tv, Billie Jean King Cup 2025: orari singolari e doppio, programma, streaming
“L’obbligo del bianco è un grave errore, mi siedo e dico ‘chi è chi?’. Il tennis perde milioni”: Billie Jean King scatenata contro Wimbledon
TENNIS – BILLIE JEAN KING CUP: L’ITALIA SOFFRE OLTRE IL PREVISTO MA ELIMINA PER 2-0 LA CINA QUALIFICANDOSI PER LE SEMIFINALI CONTRO LA VINCENTE FRA UCRAINA E SPAGNA - X Vai su X
Tennis, l’Italia femminile in semifinale di Billie Jean King Cup - facebook.com Vai su Facebook
Billie Jean King Cup Finals: Giappone-Gran Bretagna, orario e dove vederla in tv e streaming; Italia - Cina in Billie Jean King Cup 2025: Diretta Live e risultato della partita con Jasmine Paolini e Sara Errani in campo · Tennis oggi; LIVE! Italia-Cina 2-0, Paolini soffre e trascina l'Italia in semifinale.
Billie Jean King Cup, Italia in semifinale: Cina battuta 2-0 - Cuore e grinta: così l'Italia si qualifica per la semifinale di Billie Jean King Cup battendo per 2- sport.sky.it scrive
Cina-Italia 0-1 alla Billie Jean King Cup, miracolo Cocciaretto, ribalta Yue Yuan e trova il primo punto - Italia prima sfida dei quarti delle Finals di Shenzhen: Elisabetta Cocciaretto in campo contro la cinese Yue Yuan si prende l'1- Come scrive sport.virgilio.it