Billie Jean King Cup 2025 Cocciaretto e Paolini vincono ai quarti | l’Italia vola in semifinale

Shenzhen – Vola in semifinale l’Italia campione in carica. Le Azzurre staccano il pass per la partita che si giocherà nella giornata di venerdì e al Billie Jean King Cup 2025 è ancora sogno. Elisabetta Cocciaretto ha battuto Yue Yuan (4-6, 7-5, 7-5) e Jasmine Paolini ha superato in campo Xinyu Wang 4-6, 7-6 (7-4), 6-4. Successi netti dell’Italia sulla Cina, che ora attende la Spagna o l’Ucraina. “Un match duro sotto tutti i punti di vista. Ho fatto errori e poi ho ritrovato lucidità, punto dopo punto. Il ribaltato una partita difficile. Avevamo il pubblico contro, ma è bello che tante persone sugli spalti ci sono e seguono il tennis. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it