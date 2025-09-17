Bilancio Spiagge sicure 2025 | sulla costa 148 interventi di soccorso per le Ambulanze del mare

Sono stati 148 gli interventi effettuati dalle ambulanze della Life Pescara odv, su attivazione della centrale operativa 118 della Asl di Chieti-Pescara, dall’1 luglio al 31 agosto scorsi. Di questi 148, 12 sono scattati per problemi cardiocircolatori e 47 eventi di tipo traumatico.Sono alcuni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it