Biblioteche comunali donati 148 libri dall' associazione Alzheimer per conoscere meglio la malattia
ANCONA – La giunta comunale di Ancona ha approvato oggi l’acquisizione, da parte delle biblioteche comunali, di libri sul tema dell’Alzheimer e delle demenze, a seguito di una significativa donazione dell’associazione Alzheimer Marche Odv, e la realizzazione di una giornata di presentazione della. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: biblioteche - comunali
Uffici e biblioteche comunali. Entra in vigore l’orario estivo
Biblioteche comunali, gli orari di luglio e agosto
Livorno | Biblioteche comunali, in vigore l'orario estivo: chiusura pomeridiana fino al 17 agosto
Approdano anche nelle Biblioteche Comunali di Barberino Tavarnelle i corsi di formazione gratuiti per adulti ForGlobe! Il primo appuntamento: Un corso di lettura espressiva per acquisire nuove tecniche e pratiche, a cura dell' - facebook.com Vai su Facebook
Al via Dialoghi Urbani una rassegna a cura delle Biblioteche comunali fiorentine insieme alla rete del Patto per la lettura sul tema dello spazio urbano e della sua evoluzione. Nel 2025, il filo conduttore è la Casa. Programma: https://shorturl.at/GrXB4 @firenze - X Vai su X
Biblioteche comunali, donati 148 libri dall'associazione Alzheimer per conoscere meglio la malattia.
Donati alla biblioteca comunale tre volumi scritti da Italo D’Angelo sulla storia della medicina - Un ascolano illustre, Italo D’Angelo, originario di Venarotta, ha voluto condividere con la comunità i suoi studi di storia della medicina inerenti un grande medico marchigiano vissuto nella Roma del ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Libri storici donati alla biblioteca comunale dai cittadini-mecenati - Gli amanti della cultura e della storia del territorio potranno assistere alla presentazione di alcuni libri storici su ... Da ilrestodelcarlino.it