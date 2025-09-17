Biblioteche comunali donati 148 libri dall' associazione Alzheimer per conoscere meglio la malattia

ANCONA – La giunta comunale di Ancona ha approvato oggi l’acquisizione, da parte delle biblioteche comunali, di libri sul tema dell’Alzheimer e delle demenze, a seguito di una significativa donazione dell’associazione Alzheimer Marche Odv, e la realizzazione di una giornata di presentazione della. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Biblioteche comunali, donati 148 libri dall'associazione Alzheimer per conoscere meglio la malattia.

