Biasin commenta l’attualità | Inter situazione seria ma non disperata Chivu? La squadra ha ancora molto da dare

Biasin sulla situazione dell’Inter: «Non è il momento per disperarsi, ma serve ritrovare lo spirito». Nonostante un inizio di stagione difficile, l’ Inter di Cristian Chivu non è ancora in una situazione disperata, secondo Fabrizio Biasin. Intervenuto con un editoriale su TMW, il giornalista ha analizzato le due sconfitte consecutive della squadra contro Udinese e Juventus, ma ha anche messo in evidenza che la stagione è ancora lunga e che c’è tempo per rimediare. Biasin ha sottolineato che la situazione è “seria” ma non “disperata”, precisando che le sconfitte iniziali non sono il miglior modo per cominciare, ma non sono nemmeno un dramma. 🔗 Leggi su Internews24.com

