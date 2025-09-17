Biancazzurri in passerella | l’Akragas si svela ai tifosi allo stadio Esseneto

L’Akragas SLP è pronta a inaugurare la nuova stagione. Venerdì 19 settembre, alle ore 18,30, lo stadio Esseneto di Agrigento ospiterà la presentazione ufficiale della squadra che disputerà il campionato di Promozione – Girone D. La serata sarà l’occasione per conoscere da vicino l’intera. 🔗 Leggi su Today.it

