Bianca Balti rompe il silenzio Ero depressa Dopo il cancro la vita non è più la stessa

Ilgiornale.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La battaglia di Bianca Balti contro il cancro passa attraverso la depressione. L'intervento per rimuovere il tumore alle ovaie al terzo stadio - al quale si è sottoposta un anno fa - e la chemioterapia sembravano non avere scalfito la sua forza e la sua determinazione nel voler superare la malattia. La top model di Lodi si è mostrata sempre sorridente sui social, parlando con onestà e lucidità del cancro, ma a un certo punto la depressione è arrivata. Balti ne ha parlato apertamente nella sua newsletter su Substack, confessando: " Ciò che è accaduto a giugno è stato rumoroso, complicato e ordinario allo stesso tempo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

