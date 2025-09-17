Bianca Balti racconta la depressione dopo il cancro | Ero in Sardegna e non sapevo come alzarmi dal letto Il mio cervello era spento

Dopo un’estate passata in silenzio, Bianca Balti torna a raccontarsi. Fatta eccezione per una campagna per la prevenzione del cancro alle ovaie, «è da molto tempo che non condivido dettagli della mia vita privata», osserva la modella. «Il mio ultimo post su Instagram risale al 10 giugno. Ho dovuto aprire il mio profilo per controllare perché non me lo ricordavo». Prima di quella data, la modella era solita condividere moltissimo con i suoi follower: outfit, gite, copertine di riviste. Dietro alla sua assenza, spiega, ci sono stati mesi difficili, perché finite le cure per il cancro la top model ha sofferto di depressione. 🔗 Leggi su Open.online

