Bianca Balti racconta i motivi della sua pausa da Instagram | La depressione dopo il cancro è reale Non potevo fingere

D opo mesi di silenzio sui social – fatta eccezione per i video di sostegno alla campagna Ovaries. Talk about them   in agosto – Bianca Balti torna a parlare di sé nell’ultimo numero della sua newsletter: un luogo intimo e protetto, in cui la top model ha raccontato senza filtri perché la scorsa estate ha deciso di prendersi una pausa da Instagram. Senza mezzi termini e con un titolo netto e sincero, Bianca Balti ha svelato il motivo della sua assenza: «Perché ero depressa». Bianca Balt: i look più belli di ieri e di oggi. guarda le foto Bianca Balti e la scelta di allontanarsi: «Non potevo fingere che andasse tutto bene». 🔗 Leggi su Iodonna.it

