Bianca Balti parla per la prima volta di depressione | La mia mente si è spenta il corpo l'ha seguita

Bianca Balti parla per la prima volta della depressione. Nell'ultimo numero della sua newsletter la supermodella racconta come ha vissuto questi mesi in cui è stata lontana dai social, spiegando che non avrebbe potuto fingere che andasse tutto bene. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bianca - balti

Bianca Balti e l’amore con Alessandro Cutrera: “Un anno di noi”. La coppia innamoratissima al mare

Bianca Balti, primo anniversario con Alessandro (accanto a lei durante il tumore): "Un anno di noi"

Bianca Balti e la dedica per il fidanzato Alessandro Cutrera nel giorno del loro anniversario: “Un anno di noi”

Bianca Balti: «Sono sparita da Instagram, ero depressa e non potevo fingere che andasse tutto bene» - X Vai su X

Zelig. . Dario Vergassola intervista Bianca Balti! #Zelig ti aspetta in streaming su #MediasetInfinity - facebook.com Vai su Facebook

Bianca Balti parla per la prima volta di depressione: La mia mente si è spenta, il corpo l'ha seguita; Belve, Bianca Balti: Quando non avevo i capelli ho capito che è il mio spirito ad essere sexy; Bianca Balti: la luce nel buio.

Bianca Balti, la rinascita dopo la malattia e il nuovo progetto: “La mia vita è cambiata dopo il cancro. Anch’io” - Bianca Balti racconta in una newsletter la sua rinascita rivelando dettagli inediti sulla lotta al tumore, trasformando il dolore in speranza ... Riporta dilei.it

Bianca Balti parla del cancro alle ovaie e di come questa campagna possa davvero segnare un cambiamento - La modella italiana racconta la diagnosi, l'accettazione del suo corpo durante il trattamento e del perché abbia scelto di essere la testimonial della nuova campagna di Camilla and Marc a sostegno del ... vogue.it scrive