Bianca Balti il tumore e la depressione | Dopo la malattia la vita non è più la stessa

Bianca Balti , top model italiana, ha recentemente condiviso un racconto intimo e toccante sulla sua battaglia contro il cancro e la successiva depressione . Dopo un periodo di silenzio social iniziato a giugno, infatti, la modella ha spiegato nella sua newsletter le ragioni dell’allontanamento da Instagram: Ero depressa. Il tumore ha cambiato la mia vita , non potevo fingere che andasse tutto bene. La confessione della Balti rivela un lato inedito della sua vita, segnata dalla diagnosi di tumore ovarico al terzo stadio lo scorso settembre. L’intervento chirurgico, la chemioterapia e il percorso di guarigione hanno profondamente segnato la modella, che nonostante la forza mostrata sui social, ha dovuto affrontare un periodo buio e difficile. 🔗 Leggi su Cultweb.it

