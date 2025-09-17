© Repubblica.it - Bianca Balti e la depressione dopo il cancro: “Il cervello si è spento, non riuscivo più ad alzarmi”

Bianca Balti e la depressione dopo il cancro: “Il cervello si è spento, non riuscivo più ad alzarmi”; Sono sparita dai social perché ero depressa... Le cure per il cancro sono andate bene ma la gratitudine non cancella la depressione, la complica: parla Bianca Balti; Bianca Balti: Non sapevo come alzarmi dal letto. La depressione è un posto cattivo.

Bianca Balti parla della depressione dopo la diagnosi di cancro - La modella Bianca Balti spiega perché ha lasciato i social: dopo la lotta al tumore, ha affrontato la depressione e ha scelto di curarsi con sincerità e senza maschere ... Scrive 105.net

Bianca Balti: «Sono sparita da Instagram perché ero depressa. Il tumore ha cambiato la mia vita, da malata non potevo fingere che andasse tutto bene» - Nella sua newsletter, la top model lodigiana ha spiegato i motivi della pausa social che si è presa dallo scorso giugno: «Il mio cervello si è spento, il mio corpo l'ha seguito. Segnala vanityfair.it