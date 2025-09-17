Beukema | Haaland bella sfida

"> Al Napoli tocca l’impresa più difficile: fermare Erling Haaland. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, domani all’Etihad toccherà a Sam Beukema e ad Alessandro Buongiorno il compito di arginare il centravanti più forte al mondo, reduce dalla doppietta che ha deciso il derby di Manchester. Per Beukema sarà una prova affascinante e motivante, un banco di prova per sé e per il Napoli. L’olandese arriva con fiducia dopo il gol all’esordio in maglia azzurra contro la Fiorentina, una partita che – sottolinea Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport – ha mostrato un pressing feroce e un’identità chiara voluta da Conte: aggressività e compattezza, due chiavi indispensabili per affrontare il City di Guardiola. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

