Bernardo Silva Juve Tuttosport | pazza idea a parametro zero per il centrocampo anche Comolli ci pensa! Le ultimissime sul portoghese

17 set 2025

Bernardo Silva Juve (Tuttosport): spunta questa pazza idea a parametro zero per rinforzare il centrocampo bianconero, anche Comolli ci pensa!. Un nome che potrebbe accendere l’entusiasmo dei tifosi bianconeri è quello di Bernardo Silva, centrocampista classe 1994 del Manchester City. Secondo Tuttosport, il portoghese lascerà i  Citizens  a parametro zero al termine del suo contratto, previsto per il prossimo  30 giugno 2026. Questo scenario potrebbe aprire la strada a una clamorosa operazione di mercato da parte del calciomercato Juve, che potrebbe sfruttare l’opportunità di un acquisto a zero per rinforzare il proprio centrocampo con un giocatore di altissimo livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

