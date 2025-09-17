Bernardo Silva Juve Tuttosport | pazza idea a parametro zero per il centrocampo anche Comolli ci pensa! Le ultimissime sul portoghese
Bernardo Silva Juve (Tuttosport): spunta questa pazza idea a parametro zero per rinforzare il centrocampo bianconero, anche Comolli ci pensa!. Un nome che potrebbe accendere l’entusiasmo dei tifosi bianconeri è quello di Bernardo Silva, centrocampista classe 1994 del Manchester City. Secondo Tuttosport, il portoghese lascerà i Citizens a parametro zero al termine del suo contratto, previsto per il prossimo 30 giugno 2026. Questo scenario potrebbe aprire la strada a una clamorosa operazione di mercato da parte del calciomercato Juve, che potrebbe sfruttare l’opportunità di un acquisto a zero per rinforzare il proprio centrocampo con un giocatore di altissimo livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: bernardo - silva
Curiosità, Bernardo Silva e Tijjani Reijnders in Costiera Amalfitana
Bernardo Silva sbarca in Serie A: firma gratis nel 2026
Bernardo Silva-Juve, sprint pericoloso: il contratto è già pronto
Bernardo Silva alla Juve: la chiusura arriva in anticipo…Altro - facebook.com Vai su Facebook
Ero tanto a bordo dell’idea KDB-Napoli quanto sono tiepido su un possibile arrivo di Bernardo Silva in Serie A. Ha perso un passo, ormai non può più essere quel che era per una squadra top in PL. In Serie A sarebbe un ottimo giocatore, ma credo con impatt - X Vai su X
Bernardo Silva, la Juve può avere il suo De Bruyne. E Jorge Mendes...; Grealish, niente Mondiale per Club: la scelta del Manchester City e il motivo; Manchester City-Al Ain: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club in tempo reale.
Tuttosport - La Juventus pensa a Bernardo Silva: 'colpo alla De Bruyne' - Il nuovo nome accostato alla Juventus. Secondo ilbianconero.com
Juve, Papanicolaou: 'Su Bernardo Silva c'é la fila e in coda si è messo anche Comolli' - La speaker ha aggiunto: 'L'idea di prendere a parametro zero un giocatore di quella qualità sta ingolosendo molti, Juve compresa' ... Segnala it.blastingnews.com