Bernardeschi | Sono pronto Questo Bologna è molto forte
Intervista al numero dieci che racconta i primi mesi in rossoblù: "Vogliamo arrivare in fondo a tutte le competizioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: bernardeschi - sono
Bologna, per Italiano i patti sono chiari: niente privilegi a Immobile e Bernardeschi
Bologna, Bernardeschi si presenta: «Finalmente ci siamo: sono arrivato! Tifosi rossoblù, ci vediamo presto»
Bologna, Bernardeschi: “Ora sono in un grande gruppo, voglio il Mondiale”
Rassegna stampa - La maledizione dei nuovi arrivati: Bernardeschi, Immobile e Sulemana si sono infortunati praticamente subito al loro approdo in rossoblù - facebook.com Vai su Facebook
? #Bologna, #Italiano: "#Ferguson e #Bernardeschi non sono al 100%. La #Roma ha qualità" #ASRoma #RomaBologna - X Vai su X
Bernardeschi torna in Serie A! Accordo vicino col Bologna; Il Bologna è vicinissimo a Bernardeschi: dialoghi avanzati, può arrivare da svincolato; Bologna, pronto il numero di Bernardeschi: per lui la 10 come Signori e Baggio.
Milan Bologna, Italiano ha già la formazione in mente! Questi cambi per San Siro - Milan Bologna, Vincenzo Italiano rilancia Bernardeschi per la sfida di San Siro e ritrova Lucumi in difesa: le ultime in casa felsinea Dopo la cocente sconfitta nella finale di Coppa Italia a Roma, il ... Secondo milannews24.com
Italiano avvisa Bernardeschi: "Forse se l'era dimenticato, deve sbrigarsi" - Il tecnico del Bologna in conferenza ha presentato la sfida contro il Milan di Allegri oltre a parlare dello stato di forma dell'ex Juve: "Viene da un campionato... Si legge su tuttosport.com