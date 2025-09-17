Bergamo 2050 | uno su tre sarà over 65 Un osservatorio per salvare il welfare
I DATI. Crollerà la fascia attiva 15-64 anni, meno famiglie con figli, i nuclei unipersonali saranno il 40%. L’allarme della Cisl: «Il modello di cura intergenerazionale andrà in crisi, servono proposte e investimenti». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: bergamo - over
“Giustizia per Mamadi”: a Bergamo parte il processo per l’omicidio dell’addetto alla sicurezza
Blackout a Bergamo: probabile guasto dovuto a sovraccarico di consumi per il caldo record
Federalberghi Bergamo si unisce alla class action contro Booking.com
Cus Bergamo. Joey Valence & Brae · HOOLIGANG. Al CUS Bergamo iniziano i corsi di ! Ti aspettiamo a Dalmine, Via Verdi 56 •? ?per gli adulti, lunedì e giovedì dalle 19 alle 21 •? ?per i ragazzi over 12, il sabato dalle 14.30 alle 16.30 - facebook.com Vai su Facebook
Srotolamento della bandiera della Pace a Porta San Giacomo in Città Alta. La Cisl Bergamo c'è. - X Vai su X
Bergamo 2050: uno su tre sarà over 65. «Un osservatorio per salvare il welfare» - L’allarme della Cisl: «Il modello di cura intergenerazionale andrà in crisi, servono propos ... Riporta ecodibergamo.it