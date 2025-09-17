Benfica esonerato Bruno Lage | Mourinho primo nome per la panchina

Forzazzurri.net | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scossone in casa Benfica dopo la pesante caduta europea contro il Qarabag. Bruno Lage è . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

benfica esonerato bruno lage mourinho primo nome per la panchina

© Forzazzurri.net - Benfica, esonerato Bruno Lage: Mourinho primo nome per la panchina

In questa notizia si parla di: benfica - esonerato

Bruno Lage esonerato dal Benfica, in arrivo José Mourinho; Benfica, contatti avanzati con Josè Mourinho: esonerato Bruno Lage dopo la rimonta Champions subita da Qarabag; Mourinho verso il Benfica: i portoghesi lo hanno fatto esonerare e ora lo assumono.

benfica esonerato bruno lageBenfica, Bruno Lage è stato esonerato: a un passo il ritorno di Mourinho - Panchina che con molta probabilità, verrà affidata a José Mourinho, reduce dall'esonero dal Fenerbahce ... Riporta msn.com

benfica esonerato bruno lageBenfica, Bruno Lage esonerato: José Mourinho è il primo candidato alla successione - Il Benfica ha ufficializzato l’addio di Bruno Lage, con effetto immediato, dopo la pesante e clamorosa sconfitta in Champions League contro il Qarabag. Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Benfica Esonerato Bruno Lage