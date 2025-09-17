Benfica chiama Mourinho | trattativa vicina per il grande ritorno
Solo pochi mesi dopo l’addio a Istanbul, José Mourinho intravede di nuovo il campo: secondo indiscrezioni insistenti, il tecnico portoghese sarebbe ad un passo dal guidare il Benfica. Sarebbe un ritorno a casa, nel senso più ampio del termine. Il possibile ritorno a Lisbona Ventuno anni separano l’ultima panchina lusitana di Mourinho dall’oggi. Nel 2004, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Mourinho sempre più vicino al Benfica: tutti i dettagli - Dopo l’addio al Fenerbahçe, José Mourinho è il candidato principale per sostituire Bruno Lage sulla panchina delle Aquile. Come scrive ilgiornaledellosport.net
Calcio: al Benfica in arrivo Mourinho dopo ko con Qarabag - Bruno Lage non è più l'allenatore del club portoghese dopo la sconfitta casalinga nel debutto in Champions. Riporta msn.com