Benatia beffato col Marsiglia ricorda cosa accadde alla Juve al Bernabeu | Ho la stessa sensazione

Il calcio di rigore concesso nel finale ai blancos per tocco di braccio di Medina è l'episodio contestato dai francesi. L'ex calciatore, oggi dirigente, torna indietro al 2018 e a quell'intervento su Lucas Vazquez che condannò i bianconeri in Champions. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rabiot-Marsiglia, la furia di mamma Veronique: "Longoria e Benatia bugiardi, le cose stanno così" - Rabiot, la rissa e "tutto si riduce ai soldi" Veronique, madre di Rabiot, nel corso della sua intervista c'è andata giù pesante: "Nel calcio tutti mentono e tutti lo sanno. Scrive tuttosport.com