Bellroy lancia INNOVERA la collezione eco-friendly che sfida il cuoio tradizionale
Bellroy lancia INNOVERA, la collezione eco-friendly che sfida il cuoio tradizionale.
Il materiale INNOVERA™, creato da Modern Meadow, offre stile e protezione per le nuove custodie e per gli accessori tech di Bellroy - Nel mese di settembre Bellroy lancia i primi prodotti realizzati con INNOVERA™, che offrono ai consumatori nuove opzioni sostenibili per i propri accessori tecnologici. Riporta adnkronos.com