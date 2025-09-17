Belle partite sia nel femminile che nel maschile Spiccano Porto d’Ascoli e Civitanova Rondina e Scocco dominano i regionali U10 che si sono disputati al Tennis Club Ancona
Due finali senza storia hanno chiuso i campionati regionali Under 10 disputati sui campi del Tennis Club Ancona, con Nicole Rondina del TC Montanari di Porto d’Ascoli e Damiano Scocco del Tennis Club Civitanova che si sono imposti con autorità nei rispettivi tabelloni. Nel settore femminile, Nicole Rondina ha dominato la finale contro Emma Castorina del Circolo Tennis Guzzini con un netto 6-2 6-2, dimostrando una superiorità tecnica evidente fin dai primi scambi. La giovane portacolori del TC Montanari ha condotto il match dall’inizio alla fine, non concedendo mai l’opportunità di rientro all’avversaria e conquistando il titolo regionale con merito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
