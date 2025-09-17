Belen e Cecilia riunite | pace fra sorelle o strategia social?

Dopo mesi di indiscrezioni su un possibile allontanamento, le sorelle Belen e Cecilia Rodriguez si sono finalmente riviste. Un incontro speciale, avvenuto alla vigilia del parto di Cecilia, che presto darà alla luce la sua prima figlia, Clara Isabel, avuta con Ignazio Moser. Le foto diffuse sui social mostrano Belen a cena a casa della sorella, insieme al figlio Santiago e ad alcuni amici del ragazzo. Una serata semplice, con pizze e sorrisi, che ha segnato un vero segnale di pace tra le due. Già nelle scorse settimane, sia Belen che Cecilia avevano smentito le voci di una rottura. «Nella vita abbiamo litigato almeno 5000 volte, ma siamo sorelle e ci ritroviamo sempre», aveva spiegato Belen in un’intervista a Chi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it