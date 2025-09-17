Belen e Cecilia riunite | pace fra sorelle o strategia social?

Corrieretoscano.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo mesi di indiscrezioni su un possibile allontanamento, le sorelle Belen e Cecilia Rodriguez si sono finalmente riviste. Un incontro speciale, avvenuto alla vigilia del parto di Cecilia, che presto darà alla luce la sua prima figlia, Clara Isabel, avuta con Ignazio Moser. Le foto diffuse sui social mostrano Belen a cena a casa della sorella, insieme al figlio Santiago e ad alcuni amici del ragazzo. Una serata semplice, con pizze e sorrisi, che ha segnato un vero segnale di pace tra le due. Già nelle scorse settimane, sia Belen che Cecilia avevano smentito le voci di una rottura. «Nella vita abbiamo litigato almeno 5000 volte, ma siamo sorelle e ci ritroviamo sempre», aveva spiegato Belen in un’intervista a Chi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: belen - cecilia

Belen e Cecilia Rodriguez, “fatti gravi” che nessuno racconta? Le ultime indiscrezioni

Belen e Cecilia Rodriguez: il mistero della loro rottura

“Allora con Cecilia e Ignazio…”. Belen Rodriguez, il gesto definitivo: come è finita in famiglia

Belen e Cecilia Rodriguez, torna la pace: Litighiamo ma ci vogliamo bene; Belen Rodriguez con Antonino Spinalbese alla Vigilia di Natale, le foto della serata in famiglia; Belen e Stefano De Martino: le famiglie riunite a Pasqua per il compleanno di Santiago.

belen cecilia riunite paceBelen e Cecilia Rodriguez, pace fatta: spunta la foto della loro riconciliazione - Belen e Cecilia Rodriguez si ritrovano a Milano: pizza in famiglia e serenità ritrovata, le due sorelle hanno fatto pace. Segnala donnaglamour.it

belen cecilia riunite paceBelen e Cecilia Rodriguez, torna la pace: "Litighiamo ma ci vogliamo bene" - Di recente hanno anche pranzato insieme: "Capita di non andare sempre d'accordo ma ci vogliamo bene". Si legge su gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Belen Cecilia Riunite Pace