Beffati dall’algoritmo tre insegnanti rischiano il part time per tutto l’anno
Pistoia, 17 settembre 2025 – “Tre insegnanti della provincia di Pistoia rischiano di restare per tutto l’ anno scolastico con un contratto part-time, pur avendo diritto al completamento orario. È l’ennesima dimostrazione che l’algoritmo del Ministero non funziona e che l’Ufficio scolastico di Pistoia avrebbe potuto limitare i danni intervenendo manualmente”. A denunciarlo è Giandomenico Lotito, segretario provinciale della Flc Cgil, che ha chiesto all’Usp ( ufficio scolastico provinciale ) chiarimenti immediati e l’annullamento del secondo turno di nomine. Il 29 agosto sono iniziate anche nella nostra provincia le operazioni di assegnazione degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2025-26. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: beffati - dall
Docenti con disabilità “beffati” dall’algoritmo: «Assunti ad agosto e subito licenziati» - X Vai su X
Renato Veiga è un nuovo giocatore del Villarreal ma il club spagnolo… pensa alla Juve! ? Uno sfottò in piena regola quello ai bianconeri che, nel video di presentazione del portoghese, vengono “battuti a poker” dalla squadra che ha “vinto” il difensore, ve - facebook.com Vai su Facebook
Tre insegnanti beffate con il corso montessoriano - Immissioni in ruolo nelle cattedre montessoriane, dopo il danno una vera e propria beffa per tre insegnanti della provincia di Ancona. Segnala ilrestodelcarlino.it