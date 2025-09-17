Beffati dall’algoritmo tre insegnanti rischiano il part time per tutto l’anno

Pistoia, 17 settembre 2025 – “Tre insegnanti della provincia di Pistoia rischiano di restare per tutto l’ anno scolastico con un contratto part-time, pur avendo diritto al completamento orario. È l’ennesima dimostrazione che l’algoritmo del Ministero non funziona e che l’Ufficio scolastico di Pistoia avrebbe potuto limitare i danni intervenendo manualmente”. A denunciarlo è Giandomenico Lotito, segretario provinciale della Flc Cgil, che ha chiesto all’Usp ( ufficio scolastico provinciale ) chiarimenti immediati e l’annullamento del secondo turno di nomine. Il 29 agosto sono iniziate anche nella nostra provincia le operazioni di assegnazione degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2025-26. 🔗 Leggi su Lanazione.it

