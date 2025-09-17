Beautiful Anticipazioni Puntata del 18 settembre 2025 | Zende e RJ di nuovo in lotta nessuna pietà tra i Forrester!

Scopriamo cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 18 settembre 2025 su Canale5. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Zende e RJ saranno di nuovo uno contro l'altro. e per Luna sarà una situazione complicata e imbarazzante. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

