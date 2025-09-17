Bazzani sui nerazzurri in Champions | L’Inter non è in un anno zero ma deve trovare continuità

Bazzani deciso: «L’Inter deve registrarsi, ma non è un anno di ripartenza. Le difficoltà sono dovute alla mancanza di continuità». Fabio Bazzani, ex attaccante, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare la situazione dell’ Inter di Chivu dopo un inizio di stagione difficile, segnato da due sconfitte nelle prime tre giornate di Serie A. L’ex giocatore ha spiegato che, nonostante le difficoltà, l’ Inter non è in una fase di “anno zero”, e che il cambiamento nella squadra non è stato radicale. Bazzani ha sottolineato che la transizione in corso è più delicata rispetto a una rivoluzione completa, ma se la squadra ritrova le sue certezze, sarà in grado di fare bene anche in Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com

