Batosta senza precedenti | elezioni regionali sondaggio shock

Tvzap.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

– Le elezioni regionali nelle Marche, fissate per il 28 e 29 settembre, rappresentano uno degli appuntamenti politici più rilevanti dell’anno. Il Centrodestra, guidato dal presidente uscente Francesco Acquaroli, si posiziona in testa secondo le rilevazioni più recenti, confermando la propria forza sul territorio. Il principale contendente è Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e volto di punta per il Centrosinistra. . Uno degli ultimi sondaggi, svolto da Emg Different dall’8 al 10 settembre, attribuisce ad Acquaroli il 52% delle intenzioni di voto, mentre Ricci si attesta al 46%. 🔗 Leggi su Tvzap.it

