Il Centrodestra appare in vantaggio nelle elezioni regionali delle Marche, in programma per il 28 e 29 settembre. A guidare la coalizione è il presidente uscente Francesco Acquaroli, che secondo i principali sondaggi mantiene un margine solido sullo sfidante del Centrosinistra, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Un rilevamento effettuato da Emg Different tra l’8 e il 10 settembre attribuisce ad Acquaroli il 52% delle intenzioni di voto, mentre Ricci si ferma al 46%. Un vantaggio di sei punti percentuali che conferma la tenuta del governatore in carica, sostenuto in particolare da Fratelli d’Italia e dagli altri partiti della coalizione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Batosta senza precedenti”. Elezioni regionali, sondaggi shock: chi rischia la figuraccia