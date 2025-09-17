Batosta senza precedenti Elezioni regionali sondaggi shock | chi rischia la figuraccia
Il Centrodestra appare in vantaggio nelle elezioni regionali delle Marche, in programma per il 28 e 29 settembre. A guidare la coalizione è il presidente uscente Francesco Acquaroli, che secondo i principali sondaggi mantiene un margine solido sullo sfidante del Centrosinistra, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Un rilevamento effettuato da Emg Different tra l’8 e il 10 settembre attribuisce ad Acquaroli il 52% delle intenzioni di voto, mentre Ricci si ferma al 46%. Un vantaggio di sei punti percentuali che conferma la tenuta del governatore in carica, sostenuto in particolare da Fratelli d’Italia e dagli altri partiti della coalizione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: batosta - precedenti
“Batosta senza precedenti”: elezioni regionali, sondaggio shock
RISULTATO FINALE: COSENZA-CATANIA 4-1 Un Catania irriconoscibile perde nettamente al "Marulla" di Cosenza. Male gli uomini di Toscano, autori di una prestazione insufficiente assai distante da quanto visto nelle precedenti gare. Per i rossazzurri - facebook.com Vai su Facebook
Prima batosta elettorale per Trump: la giudice liberal batte il candidato sostenuto dai milioni di Musk; Referendum senza quorum, Csx rivendica i 12 mln di voti, ma dimentica gli elettori Fdi: 1 su 5 è andato ai seggi; Marc Marquez, batosta senza precedenti: Rossi lo asfalta.
“Batosta senza precedenti”. Elezioni regionali, sondaggi shock: chi rischia la figuraccia - Il Centrodestra appare in vantaggio nelle elezioni regionali delle Marche, in programma per il 28 e 29 settembre. Come scrive thesocialpost.it