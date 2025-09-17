il ritorno di robert pattinson nei panni di batman: un sequel inedito e innovativo. Il mondo del cinema attende con grande interesse il prossimo capitolo dedicato a Batman, interpretato ancora una volta da Robert Pattinson. Il regista Matt Reeves ha annunciato che il sequel, intitolato The Batman 2, promette di portare il personaggio in territori completamente nuovi, offrendo al pubblico una narrazione caratterizzata da elementi mai esplorati nel passato cinematografico del supereroe. le novità nella trama e l’approccio narrativo. un territorio narrativo mai visto prima. Reeves ha confermato che il nuovo film si concentrerà su aspetti ancora sconosciuti della vita di Bruce Wayne. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Batman 2: bruce wayne esplora nuovi territori nel sequel di matt reeves