Bastone estensibile in dotazione ai vigili
Polizia locale operativa in città anche con il bastone estensibile. Un presidio per garantire la sicurezza che entra a far parte del bagaglio degli agenti impegnati sulla strada, già composto dall’arma (una pistola semiautomatica Glock), dallo spray urticante e dalle manette. Sono state approvate le disposizioni operative per l’utilizzo di quello che tecnicamente si chiama "distanziatore" da parte dei vigili urbani di Civitanova. Il dirigente ha firmato l’atto ed è stato affisso all’interno della caserma di via Marinetti il regolamento che disciplina l’utilizzo del bastone estensibile, che non è considerato un’arma, ma uno strumento di autodifesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
