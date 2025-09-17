Basta un solo squillo e ti svuotano il conto | fai attenzione a questo prefisso
A quanti è capitato di ricevere una chiamata da un numero sconosciuto con la comunicazione che termina immediatamente. Fate massima attenzione, stanno cercando di truffarvi E’ un’esperienza con la quale ormai conviviamo nostro malgrado tutti i giorni. Nonostante i vari tentativi di limitarle con provvedimenti legislativi o nuove tecnologie, siamo distratti costantemente da chiamate telefoniche. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
In questa notizia si parla di: basta - squillo
Occhio alla truffa del "+49": basta uno squillo per veder svuotato il conto
Allerta truffa telefonica: chiamate dal prefisso +49 possono prosciugare il conto, basta anche un semplice squillo. La Polizia Postale avverte anche sui messaggi fasulli e numeri italiani. | https://shorturl.at/Tysl1 - facebook.com Vai su Facebook
Truffe al telefono, la tecnica del “+49” fa sempre più vittime: basta uno squillo e i soldi spariscono – Cos’è e come funziona https://msn.com/it-it/money/storie-principali/truffe-al-telefono-la-tecnica-del-49-fa-sempre-pi%C3%B9-vittime-basta-uno-squillo-e-i-soldi- - X Vai su X
Uno squillo, nessuna risposta e il conto è svuotato: come riconoscere la truffa del wangiri; Come difendersi dalla wangiri, la truffa telefonica dello squillo senza risposta; Conto svuotato con uno squillo: fai attenzione, come riconoscere la truffa.
Occhio alla truffa del "+49": basta uno squillo per veder svuotato il conto - Tra tentativi di contatto via mail, tramite Sms e via WhatsApp, ormai non c'è modo di stare tranquilli e sentirsi al riparo dai truffatori, in grado di architettare inganni sempre più articolati e cre ... Segnala msn.com
Tg2 ore 18:15 del 12/09/2025 - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Si legge su msn.com