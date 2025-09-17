© Temporeale.info - Basta un solo squillo e ti svuotano il conto: fai attenzione a questo prefisso

A quanti è capitato di ricevere una chiamata da un numero sconosciuto con la comunicazione che termina immediatamente. Fate massima attenzione , stanno cercando di truffarvi E’ un’esperienza con la quale ormai conviviamo nostro malgrado tutti i giorni. Nonostante i vari tentativi di limitarle con provvedimenti legislativi o nuove tecnologie, siamo distratti costantemente da chiamate telefoniche. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

In questa notizia si parla di: basta - squillo

Occhio alla truffa del "+49": basta uno squillo per veder svuotato il conto

Allerta truffa telefonica: chiamate dal prefisso +49 possono prosciugare il conto, basta anche un semplice squillo. La Polizia Postale avverte anche sui messaggi fasulli e numeri italiani. | https://shorturl.at/Tysl1 - facebook.com Vai su Facebook

Truffe al telefono, la tecnica del “+49” fa sempre più vittime: basta uno squillo e i soldi spariscono – Cos’è e come funziona https://msn.com/it-it/money/storie-principali/truffe-al-telefono-la-tecnica-del-49-fa-sempre-pi%C3%B9-vittime-basta-uno-squillo-e-i-soldi- - X Vai su X

Uno squillo, nessuna risposta e il conto è svuotato: come riconoscere la truffa del wangiri; Come difendersi dalla wangiri, la truffa telefonica dello squillo senza risposta; Conto svuotato con uno squillo: fai attenzione, come riconoscere la truffa.

Occhio alla truffa del "+49": basta uno squillo per veder svuotato il conto - Tra tentativi di contatto via mail, tramite Sms e via WhatsApp, ormai non c'è modo di stare tranquilli e sentirsi al riparo dai truffatori, in grado di architettare inganni sempre più articolati e cre ... Segnala msn.com

Tg2 ore 18:15 del 12/09/2025 - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Si legge su msn.com