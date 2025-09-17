Basta crimini di guerra | la protesta dei gruppi di minoranza in Consiglio regionale

Protesta a Palazzo Lascaris. Il consiglio regionale di ieri, martedì 16 settembre, si è aperto con la contestazione dei gruppi di minoranza, che hanno esposto cartelli con la scritta "Basta crimini di guerra" per protestare contro il rifiuto della Giunta regionale di discutere e prendere. 🔗 Leggi su Novaratoday.it