Basket giovanile Selezioni Vis 2008 su più fronti Successi per under 17 e under 19

Tempo di tornei in questo mese di settembre per le selezioni giovanili della Bondi Vis 2008. Nella preseason di avvicinamento ai campionati, i biancazzurri sono stati impegnati nelle prime uscite ufficiali dell’anno. È primo posto per i biancazzurri dell’ Under 17 Eccellenza, che al playground Sasso Marconi mettono a segno due successi convincenti in un torneo prestigioso, con la partecipazione di Virtus Bologna, Reyer Venezia e Victoria Libertas Pesaro. Nella gara inaugurale contro la Reyer Venezia, il quarto d’avvio indirizza immediatamente la partita: la Bondi concede solamente dieci punti agli avversari, correndo con continuità in contropiede. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

