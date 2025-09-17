Basket femminile Venezia lotta e batte la Stella Rossa nell’andata del preliminare di Eurolega

L’ Umana Reyer Venezia inizia nel migliore dei modi il suo preliminare per l’accesso all ‘Eurolega femminile 2025-2026. Le venete sono riuscite a battere la Stella Rossa alla Ranko Zeravica Sports Hall, al termine di una partita combattuta terminata 71-79. Vittoria di gran carattere per la Reyer, sempre rimasta attaccata al match e trascinata nel finale da una Stephanie Mavunga top scorer con 16 punti. Grande prova anche di Lorela Cubaj, con 15 punti a referto ed un 35 da tre. Tutto si deciderà però nella partita di ritorno, in programma mercoledì 24 a Venezia. La Reyer dovrà difendere gli otto punti di vantaggio conquistati oggi per accedere alla nuova Eurolega femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

